Graziani: "La difesa non è stata migliorata, tutt'oggi farei giocare Dodô e Gosens. Basta coi giocatori sotto la curva a fine partita"

L'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Voglio bene a Vanoli e sono felice che abbia avuto questa nuova opportunità, perché se la merita. Aggiungo una cosa: basta ogni volta che si perde una partita di andare a capo chino sotto la curva a prendere i fischi”.

“Basta andare sotto la Curva”

"Dopo la partita - continua Graziani - si va negli spogliatoi, perché esporsi ai fischi come dei cani bastonati non ha senso e non serve a nulla. Che cosa cambia farsi offendere dai tifosi? Se io calciatore so di aver dato tutto devo tornare negli spogliatoi, piuttosto mi sfogo lì dentro".

“La difesa non è migliorata"

Poi ha aggiunto: “La difesa di questa squadra non è meglio di quella dell'anno scorso. Se avessi Dodo e Gosens oggi farei giocare loro due, non Valdepenas o Jimenez o Joao Mario. Vanoli? Probabilmente c'è stato un confronto e Paratici si è reso conto di aver sbagliato a non confermarlo”.