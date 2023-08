Eccole le scelte ufficiali di Vincenzo Italiano per la sfida prestigiosa di Sela Cup, alle ore 16.30 contro il Newcastle.



Il tecnico viola sceglie ancora Cerofolini per la porta e il giovane classe 2005 Comuzzo per la difesa mentre in mediana ci sarà Duncan con Arthur. Davanti invece ballottaggio vinto ancora da Cabral:

NEWCASTLE: Dubravka, Trippier, Botman, Murphy, Targett, Miley, Tonali, Anderson, Almiron, Gordon, Isak.

FIORENTINA (4-2-3-1): Cerofolini; Dodo, Milenkovic, Comuzzo, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Cabral.