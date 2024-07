UFFICIALE: Munteanu non è più un giocatore della Fiorentina. Definitivo il trasferimento in Romania

Non che ci fossero dubbi, ma adesso è ufficiale che il futuro di Louis Munteanu non sarà alla Fiorentina. L'attaccante era rientrato in città per il ritiro, ma solo in attesa di ricevere l'offerta giusta per cominciare una nuova avventura lontano dall'Italia.

Addio Fiorentina

Munteanu si trasferisce in Romania e per la precisione al Cluj, che ne ha appena annunciato l'ingaggio. Si tratta di un acquisto a titolo definitivo, e quindi possiamo dire che Munteanu non è più a tutti gli effetti un giocatore della Fiorentina.