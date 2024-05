La probabile formazione del Club Brugge: Hayen recupera una vecchia conoscenza del campionato italiano, ma potrebbe fare una scelta coraggiosa in attacco

Il Club Brugge, avversario della Fiorentina nella gara di andata di semifinale di Conference League, è allenato da Nicky Hayen, che potrà contare sull'ex Bologna Andreas Skov Olsen, recuperato dopo un problema all'anca, e Igor Thiago, assente nell'ultima sfida europea col PAOK per squalifica.

Le possibili scelte del Brugge

Tra i pali dovrebbe essere confermato Jackers in virtù delle condizioni non perfette dell'ex Liverpool Mignolet. La difesa conterà invece su Sabbe, Ordoñez, Alvarez (in vantaggio su Mechele) e Meijer. A centrocampo Vetlesen e Vanaken dovrebbero affiancare Onyedika, mentre in attacco con Igor Thiago ci saranno Skoras e Musa, con Jutgla che dovrebbe partire dalla panchina.

La probabile formazione dei belgi

CLUB BRUGGE (4-3-3): Jackers; Sabbe, Ordoñez, Alvarez, Meijer; Vetlesen, Onyedika, Vanaken; Skoras, Thiago, Nusa. All. Hayen.