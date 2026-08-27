Bertoni: "L'addio di Kean è un problema per la Fiorentina. Pellegrino è bravo, ma sarà alla sua altezza?"

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Daniel Bertoni è intervenuto a Radio Sportiva, parlando prima di tutto del caso Kean: “Iniziare il campionato con il mercato ancora aperto non è bello. E questa storia è particolarmente strana. Se un calciatore non vuole restare, è chiaro che deve andare via. Ma le intenzioni dovevano essere più chiare fin da subito”.

“Pellegrino all'altezza di Kean? Non saprei”

Su Pellegrino: “All'altezza di Kean? Non saprei. Questo addio è un grosso problema per la Fiorentina. Conosco Mateo, in Argentina ha fatto molto bene ed è riuscito a distinguersi anche a Parma. Resto con le mie perplessità, non so se potrà fare il titolare tutto l'anno a Firenze”.

“Mastantuono ha personalità”

Su Mastantuono: “Già contro la Roma si è visto qualcosa. Ha personalità e lo fa capire in ogni occasione utile. Addio al Real? Per farlo crescere, esattamente come con Nico Paz”.