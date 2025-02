Flachi: "Sulla stagione di Gudmundsson e Colpani non hanno influito solo gli infortuni. Fagioli deve prendere in mano il centrocampo della Fiorentina"

L'ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato così a Radio Bruno Toscana: "Tante volte una squadra vince anche con i cambi, le big hanno dei giocatori in panchina che fanno la differenza ma adesso li ha anche la Fiorentina. Purtroppo Gudmundsson ad oggi non è mai stato quello di Genova, sicuramente gli infortuni hanno influito però probabilmente ci sono anche altre motivazioni. Un altro esempio è Colpani, che non è mai riuscito ad essere decisivo. Stiamo parlando di investimenti importanti che alla Fiorentina stanno mancando".

“Fagioli deve fare la differenza con la sua qualità"

Su Fagioli: “Le qualità ce l'ha, ora deve prendersi in mano il centrocampo della Fiorentina. Viene della Juventus, anche se è giovane potrebbe dare alla squadra qualcosa in più insieme ad Adli. Certo se la palla non gli arriva se la deve andare a cercare, cosa che col Como non ha fatto”.