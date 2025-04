Questo pomeriggio l'ex dirigente viola Oreste Cinquini, durante un collegamento con Radio Sportiva, ha avuto modo di analizzare come arrivano Fiorentina e Milan alla sfida di questa sera.

“La partita di questa sera acquista un importante valore per entrambe le squadre, si tratta di una vera e propria sfida spartiacque. Nonostante il periodo buio il Milan ha il dovere di tornare a vincere per sperare fino alla fine in una qualificazione alla prossima Champions, o piu verosimilmente alla prossima Europa League. Dall'altra parte troviamo una Fiorentina che sta meglio rispetto a qualche settimana fa e che adesso può davvero puntare in alto: non bisogna dimenticarci che i viola in questa stagione contro le big, a parte contro il Napoli, ha fatto sempre bene”.

“Se la Fiorentina non va in Europa League difficilmente attirerà giocatori importanti”

Ha poi sottolineato quali debbano essere le ambizioni della squadra di Raffaele Palladino: “Come sappiamo tutto dipenderà dalla classifica che i viola riusciranno a costruirsi in queste ultime giornate, al momento sappiamo che sarebbe esclusa da tutta. Mi auguro che quantomeno si riesca a trovare una qualificazione alla prossima Conference League, anche se dopo tutti questi anni è normale che i tifosi si aspettino qualcosa in più. Ovviamente però la terza competizione europea non attirerebbe giocatori importanti, questo è normale, per essere appetibili servirebbe almeno un piazzamento in Europa League. In tanti stanno seguendo molti dei profili presenti in rosa, sarà fondamentale capire come si piazzerà la Fiorentina".

"Kean adesso è diventato imprescindibile: sia per la Fiorentina che per la Nazionale di Spalletti"

Ha poi parlato anche di Moise Kean: “Ad inizio stagione non ero fiducioso, ma negli ultimi mesi mi sono cosparso il capo di cenere: non mi sarei mai aspettato una metamorfosi del genere dell'ex Juventus, adesso sembra un altro giocatore. Al momento è diventato un giocatore indispensabile per la Fiorentina, e probabilmente anche per la Nazionale di Spalletti. In questi pochi mesi fiorentini ha dimostrato di essere maturato in toto: sia dal punti di vista fisico, grazie al quale ha uno strapotere totale sugli avversari, che dal punto di vista mentale. E' vero che ha ancora dei comportamenti un po' puerili, come quello avuto nei confronti di Djimsiti domenica, ma va riconosciuto che adesso è diventato un giocatore di spessore, importante per qualsiasi squadra per cui giochi”.

“I 52 milioni della sua clausola non spaventeranno eventuali acquirenti”

Ha poi concluso commentando la clausola sul suo contratto: “Conosco bene Lucci, il suo agente, e so quanto sia attratto dai grandi club: se qualche club lo va a chiedere, sicuramente qualcosa potrebbe succedere. E' chiaro che i 52 milioni della sua clausola per i grandi club europei non sia una montagna insormontabile, non è una cifra che spaventa eventuali acquirenti”.