Bocci: "La Fiorentina deve ritrovare i risultati in trasferta, ma attenzione al Milan. La squadra di Conceicao è lunatica ma fortissima"

Questo pomeriggio il giornalista de Il Correre della Sera Alessandro Bocci, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di parlare della sfida di questa sera tra Fiorentina e Milan.

“Quella di domani sarà una gara difficile, il Milan è una squadra molto forte ma lunatica e per questo bisognerà vedere che squadra ci troveremo davanti, e sopratutto se la Fiorentina riuscirà a dare in trasferta quelle risposte che ha dato nelle ultime partite in casa. Mi sembra che per adesso il rendimento tra casa e trasferta è molto diverso, anche se è diversa anche la Fiorentina rispetto a mesi fa. I suoi giocatori migliori hanno raggiunto un eccellente livello di condizione, la difesa ha trovato stabilità, ma ora servirà superare l’esame chiamato trasferta. La classifica non è bella e di conseguenza la Fiorentina deve dare delle risposte anche lontano dal Franchi”.

“Il Milan sta sbagliando tutto quest'anno: i risultati in campo sono frutto di scelte societarie inspiegabili”

Si è focalizzata anche sul Milan: “Innanzitutto hanno una società dietro che onestamente secondo me sta lavorando molto male e in maniera confusa. A partire da Ibrahimovic che non è ne carne ne pesce: il fatto che tu sia stato un campione in campo non implica che tu sia anche un buon dirigente. Le scelte che questa società ha fatto sono abbastanza incomprensibili, una su tutte: l’allontanamento di Maldini non ha certo favorito il club. Si dice che il primo problema dell’attuale Milan sia quello di stabilire bene i ruoli societari in modo chiaro e poi tutto il resto verrebbe a cascata. L’ultimo è la scelta del nuovo ds, oggi ho visto che Paratici non è più in lizza per via della squalifica: ma quando vai a trattare un dirigente non scopri all’ultimo che sta scontando una pena. Come il cambio dell’allenatore, credo siano tute scelte frutto di un momento di smarrimento societario. E in tutto questo la squadra è l’elemento che ci rimette di più”.

“Il derby sicuramente gli toglierà qualcosa dal punto di vista fisico”

Ha poi continuato a parlare dei rossoneri, analizzando se il derby di mercoledì possa penalizzarli o meno in vista di stasera: “Probabilmente il risultato finale un po’ di carica gliela darà, ma il Derby è una sfida particolare e sicuramente un po’ saranno penalizzati dal punto di vista fisico. Stasera saranno passate poco più di 72 ore dall’ultima partita, e quindi da questo punto di vista sicuramente la Fiorentina può avere un piccolo vantaggio. Mi sembra d’aver letto che il Milan farà piu o meno giocare gli stessi che hanno giocato in Coppa Italia, con forse poche novità. Non credo che le subiranno questo da inizio partita, quindi sarà fondamentale per la squadra di Palladino iniziare con l’atteggiamento giusto. Se poi andrà bene dovremo essere bravi anche a gestirla nel migliore dei modi: vietato pensare di averla già vinta, i rossoneri hanno già dimostrato di poter ribaltare una partita in pochi minuti”.