Così è se mi pare – Letterina del tifoso viola a Babbo Natale...e i rinforzi nella calza della Befana

Caro Babbo Natale, ti chiedo un dono sotto l’albero, uno solo. Fa che a Kean torni il fiuto del gol. Dall’inizio di dicembre sembra un tantino “raffreddato”. Per carità, l’impegno lo mette sempre. Coi difensori centrali avversari fa a botte dal primo all’ultimo minuto (talvolta gli arbitri paiono distratti, ma questa è un’altra storia). Il ragazzo non si risparmia, tuttavia la sua vena da goleador nelle ultime partite si è inaridita.

In Coppa Italia, contro l’Empoli, non è riuscito a sfondare e, alla sfida dei rigori, ha spedito la palla fuori dallo stadio e la Fiorentina fuori dalla competizione. Contro il Cagliari è entrato nella mezz’ora finale, ma il suo contributo si è rivelato asfittico. Meno male che un gol era stato fatto e la difesa l’ha conservato. Contro i malcapitati austriaci del Lask, vera squadra materasso, in una partita con sette reti (mai accaduto alla Fiorentina in una competizione europea), non gli è batata un’ora di gioco per firmarne almeno una. Non è andata meglio contro il Bologna e, in quel caso, ce ne sarebbe stato davvero bisogno.

Insomma nel centravanti viola si nota un appannamento che preoccupa. Domani contro i portoghesi del Guimaraes in Conference e in campionato al Franchi contro l’Udinese, l’apporto di Kean deve essere determinante. Anche perché in quel ruolo i viola hanno solo lui. La stagione è comunque positiva, ma una immediata reazione della squadra alla sconfitta di domenica, magari trascinata dal proprio centravanti, farebbe trascorrere a me e a tutti i tifosi viola, un Natale coi fiocchi.

Riempire la calza della Befana con qualche rinforzo, invece, toccherà alla società. Ma intanto tu, Babbo Natale, datti daffare e io metterò una buona parola perché nel Franchi rinnovato riservino uno skybox tutto per te. Che fai? Ridi? Ma è il pensiero che conta… o no?