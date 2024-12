Si fa già sul serio per il mercato invernale. Tavolo Fiorentina-Napoli: tre giocatori in ballo

Il mercato invernale comincia ad animarsi sul serio per la Fiorentina e secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, c'è già un tavolo aperto con il Napoli. In ballo ci sono tre giocatori.

Scambio

Intanto è in preparazione uno scambio tra terzini sinistri: Biraghi per Spinazzola. Il primo ha rotto con Palladino, il secondo ha manifestato l'esigenza di giocare di più ed è così che i direttori sportivi Pradè e Manna hanno cominciato a tessere la tela dello scambio.

Il centrocampista che piace a Palladino

Ma non solo, perché la Fiorentina è molto interessata anche a Folorunsho, un centrocampista che dopo la convocazione di Spalletti agli Europei ha collezionato briciole in questa stagione e che a Firenze hanno cominciato a seguire con attenzione ancora più estrema dopo l’emergenza creata dal problema accusato da Bove. Palladino aveva chiesto Folorunsho già in estate, lo ritiene perfetto per il suo sistema di gioco.