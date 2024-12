Biraghi ha già scelto dove andare a gennaio: Si prepara uno scambio di esterni sinistri

Cristiano Biraghi ha già scelto di trasferirsi dalla Fiorentina al Napoli. Il passaggio di squadra dell'esterno sinistro viola si completerà nel corso del prossimo mercato invernale. Lo scrive stamani il quotidiano partenopeo Il Mattino.

Ritrova Conte

L'ex capitano viola (non lo è più da quando c'è stata la rottura con Raffaele Palladino) ha già dato il placet al trasferimento: a Napoli ritroverà Antonio Conte come allenatore, con il quale ha condiviso un'esperienza all'Inter.

Lo scambio

Sempre secondo la fonte citata, ci sarà uno scambio di giocatori. Ma a differenza di quanto emerso negli scorsi giorni, a venire a Firenze non sarà il centrocampista Michael Folorunsho, bensì un altro esterno sinistro come Leonardo Spinazzola.