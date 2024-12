"Angelo di fascia e angelo del fango ma ora ai margini della galassia viola". Biraghi è nel tris di mancini cacciati dal Paradiso

Un approfondimento da parte de La Gazzetta dello Sport analizza le situazioni di tre terzini sinistri finiti improvvisamente ai margini delle rispettive squadre, da Spinazzola a Theo Hernandez e soprattutto Cristiano Biraghi che il quotidiano definisce “gli angeli della sinistra cacciati dal Paradiso”:

“Biraghi sta vivendo l’ottava stagione a Firenze, una lunga militanza, interrotta dalla stagione all’Inter di Conte (2019-20), che lo ha legato intimamente alla città. Sia perché si è messo al braccio la fascia di Davide Astori, sia perché non è stato solo un angelo di fascia, ma anche un angelo del fango. Nel novembre 2023, all’indomani della sconfitta con la Juventus, Biraghi si è infilato un paio di stivali gialli, i guanti, una tuta ed è andato a spalare in strada, a Campi Bisenzio, tra la gente colpita dall’alluvione. Con l’arrivo di Gosens e il cambio di modulo (4-2-3-1), è finito ai margini della galassia viola. La mancata convocazione in Conference League, le parole ferme di Palladino e quelle ancor più definitive del procuratore hanno celebrato la rottura”.