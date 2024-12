Ricongiungimento al gruppo forse sì ma non è ancora il momento: Biraghi ancora fuori dai convocati e il mercato incombe

Pareva poter essere trovata una soluzione per arrivare con minori danni possibili a gennaio ma ancora forse non è il momento e tra Cristiano Biraghi e la Fiorentina la frattura prosegue. Il quasi ex capitano è rimasto fuori dalla lista dei convocati per Bologna, segno che ancora di distensione all'orizzonte non ce n'è. E chissà se ci sarà mai visto l'ormai incombere del mercato di gennaio, in cui sicuramente il numero 3 saluterà Firenze.