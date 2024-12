La beffa delle beffe, targata stagione 2023/24, è legata al nuovo regolamento Uefa che premia le migliori due leghe a livello di ranking con uno slot omaggio per la Champions: il Bologna di oggi è sul palcoscenico delle big d'Europa grazie proprio al quinto posto ma anche alla cavalcata in Conference della Fiorentina. Un regalo mica da ridere ai rossoblù, che hanno un po' ‘usurpato’ il posto a tante squadre, in quelle zone da anni, viola compresa.

In questa stagione la Fiorentina può prendersi la rivincita ma servirà andare oltre se stessi e stabilire il record assoluto della storia viola, con la nona vittoria in fila: unico modo per tenere il passo dell'Atalanta, che ieri ha allungato la sua striscia addirittura a dieci.