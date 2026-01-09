La Fiorentina segue la Coppa D'Africa tenendo d'occhio un difensore del Camerun

Emergono da Sportitalia nuove indiscrezioni di mercato che coinvolgono diversi club italiani, particolarmente attenti ai talenti messi in mostra durante l’attuale Coppa d’Africa, giunta ormai alla fase dei quarti di finale. Il torneo sta entrando nel vivo: il Senegal è già certo di un posto in semifinale, come anche il Marocco che ha appena eliminato il Camerun. Nella giornata di domani, invece, si completerà il tabellone con Algeria-Nigeria ed Egitto-Costa d’Avorio.

Sulle tracce di un difensore del Camerun

Tra le società che stanno monitorando con interesse la competizione c’è anche la Fiorentina. Il club viola, insieme a Udinese e Genoa, avrebbe seguito con particolare attenzione Samuel Kotto, difensore camerunese classe 2003 attualmente in forza al Gent.

Un profilo tenuto d'occhio

Le prove in campo del giocatore avrebbero lasciato impressioni più che positive, tanto da inserirlo tra i profili finiti sul taccuino degli osservatori italiani, tra cui quelli viola.