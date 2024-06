La Salernitana è pronta a ripartire da un tecnico esperto: pronto un ex Fiorentina, in caso di mancato accordo pronto Aquilani

Dopo la retrocessione in Serie B, e la trattativa per il passaggio di proprietà da Iervolino alla Brera Holding, dal lato sportivo la Salernitana negli scorsi giorni ha messo il primo tassello per la prossima stagione. L'esperto Gianluca Petrachi è stato nominato nuovo Direttore Sportivo del club: a lui, quindi, il compito di scegliere il nuovo allenatore. Come noto, il nome nel mirino del dirigente è quello di Andrea Sottil che con i campani ha una sorta di accordo da dover limare.

Cosa manca per trovare l'accordo..

Ad Udine, sua ultima esperienza, Sottil percepiva un ingaggio di 750mila euro, mentre la Salernitana gli offre un biennale da 500mila euro, con bonus in base al raggiungimento di determinati obiettivi; ballano quindi 250mila euro. Ma le sensazioni sono positive, e le parti dovrebbero tranquillamente raggiungere l'accordo, già in questa settimana.

Pronta anche una seconda scelta: anche lui ex conoscenza viola

Nel caso in cui con Sottil non si arrivasse alla quadra definitiva sullo sfondo resta un’altra conoscenza della Fiorentina, l’ormai ex allenatore del Pisa Alberto Aquilani: l’ex centrocampista piace infatti molto all’attuale presidente campano ma ovviamente, in caso di cambio di proprietà, la situazione potrebbe cambiare totalmente.