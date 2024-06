Le formazioni di Belgio-Slovacchia: Tedesco stupisce, Calzona affida la retroguardia ad un ex Fiorentina

Tra pochi i minuti, a Francoforte, andrà in scena la seconda partita del Gruppo E di Euro24 tra il Belgio e la Slovacchia. La nazionale belga, dopo l’exploit della Romania contro l’Ucraina deve vincere per balzare subito in testa al girone e non rischiare nulla in visto delle prossime partite. La Slovacchia di Calzona, che torna ad una fase finale dopo tanto tempo, vorrà sicuramente non sfigurare.

L’unica novità in casa belga è la presenza dal primo minuto di Ferreira Carrasco, scelto da Tedesco per la sua estrema duttilità tattica. Nell’undici dell’ex tecnico del Napoli spicca la presenza dell’ex Fiorentina David Hancko, nelle scorse settimane avvicinato proprio ai partenopei e alla Roma.

Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:

Belgio (4-2-3-1): Casteels; Castagne, Debast, Faes, Carrasco; Onana, Mangala; Trossard, De Bruyne, Doku; Lukaku. Ct: Tedesco.

Slovacchia (4-3-3): Dubravka; Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda; Schranz, Bozenik, Haraslin. Ct: Calzona