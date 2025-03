Thiago Motta: "Abbiamo sofferto tantissimo la Fiorentina senza essere pericolosi in attacco"

Il tecnico della Juventus, Thiago Motta, è sulla graticola dopo il netto KO contro la Fiorentina.

“E' stata la continuazione della partita contro l'Atalanta - ha detto - in fase difensiva abbiamo sofferto tantissimo senza essere pericolosi in attacco. Ci hanno lasciato il gioco ma abbiamo creato poco”.

E poi: “Sono due brutte sconfitte di fila, dopo il primo gol non siamo stati in grado di reagire bene, perché non abbiamo creato occasioni”.