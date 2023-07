UFFICIALE: Ecco addirittura il sesto prestito per Ferrarini: l'esterno viola va in una neopromossa in B

Per Gabriele Ferrarini nella Fiorentina non c'è spazio, questo si è capito, essendo ormai all'alba del sesto prestito consecutivo. L'esterno destro classe 2000 si è accasato ufficialmente alla Feralpisalò, nei promossa in Serie B dopo che nella passata stagione non aveva trovato spazio al Monza e neanche al Modena. Per lui trasferimento ancora in prestito, con diritto di riscatto e controriscatto a vantaggio viola.