Da Palazzo Vecchio ha parlato l'ex centrocampista della Fiorentina Borja Valero in occasione della presentazione del libro di Sebastien Frey. Queste le sue parole ai media presenti tra cui Fiorentinanews.com:

"Sono qui per il libro di un amico. È bello ritrovarlo anche fuori dal campo. Il campionato? È bellissimo, di solito c'era sempre una squadra che prendeva il comando, quest'anno no. La Fiorentina merita questo posto in classifica. Contro l'Inter la squadra viola ce la può fare, ovviamente sarà dura perché i nerazzurri hanno una grande rosa"

E ancora: "Adli ha grande personalità e qualità. Fa fare le cose facili ai suoi compagni. Poi ovviamente avere un portiere come De Gea e un attaccante come Kean è qualcosa di importante. 10 anni a Manchester non si fanno a caso. Nazionale? Sarà complicato tornarci, ma mai direi mai"

E su Palladino: "È stato bravo a cambiare dopo le prime due partite di incertezza, a Firenze erano già partiti i mugugni. Ora l'entusiasmo è alle stelle, la città è questa, lo sappiamo. I miei amici stanno già pensando in grande. C'è voglia di tornare in Champions. Da tifoso viola sogno anche io insieme ai miei figli che vanno sempre al Franchi".