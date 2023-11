VIDEO: 'The legend repeats itself'. La Fiorentina presenta la sua nuova quarta maglia

La Fiorentina ha presentato la propria quarta maglia sui canali ufficiali. Presenti nel video Michael Kayode, Dodô, Lucas Beltran e Gino Infantino. Lo slogan è ‘The legend repeats itself' ed il video è tutto in lingua inglese.

Ricordiamo che la maglia è stata realizzata dal progetto di tre studenti del Polimoda. Scrive così la Fiorentina: ‘Svelata la capsule collection e il quarto kit gara della stagione 2023/24. La leggenda si ripete. Un nuovo “lavaggio sbagliato” mescola la passione viola, i colori di Firenze, l’energia dei suoi tifosi e lo sguardo giovane e internazionale di tre talenti di Polimoda che insieme a Kappa® e al Club hanno studiato il concept e il design del quarto kit ufficiale 23/24’.

‘Grazie all’iniziativa Kappa® x Fiorentina by Polimoda il mondo della moda e del design internazionale ha contaminato l’ultimo elemento della collezione Kappa® 23/24 che comprende, oltre al kit gara, t-shirt e felpa pre-match’.

Ecco il video: