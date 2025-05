Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato così della vicenda Palladino a Radio Bruno Toscana: “Per decidere il futuro di un allenatore bisogna valutare tante cose, per questo secondo me sono ancora in corso delle riflessioni è non è scontato che Palladino venga confermato nonostante il rinnovo. Non può essere normale continuare come se niente fosse dopo una stagione come questa, che la società aveva indicato come di crescita e che invece si è rivelata fallimentare sul piano degli obiettivi”.

“Non ho avvertito unità tra dirigenza e allenatore”

Poi ha aggiunto: “Se l'allenatore non viene messo in discussione, allora però la società ci deve credere e lo deve sostenere a pieno, cosa che quest'anno non è successa. Nei momenti di difficoltà non si è mai avvertita unità tra dirigenza e allenatore, se la società crede davvero in Palladino deve dirlo in maniera forte e chiara”.

“Commisso investa per il centenario”

Infine: “La prossima è la stagione del centenario, fossi in Commisso coglierei l'occasione per investire sulla squadra e dare un po' più di certezze. Immaginate festeggiare il centenario con una stagione come questa, piena di dubbi e incertezze, e pensate invece cosa sarebbe vedere una squadra che finalmente lotta davvero per la Champions League”.