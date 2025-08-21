Italiano pensa ancora a Mandragora, ma il Bologna ha altri piani per rinforzare il centrocampo: ecco il vero obiettivo di Sartori

Tuttomercatoweb ha cercato di fare il punto della situazione in casa Bologna, sottolineando come una delle principali richieste fatte da Vincenzo Italiano alla società è quella di un centrocampista. Il tecnico rossoblù ha bisogno di una pedina che possa completare il reparto in vista della nuova stagione, che tra campionato ed Europa League porterà i rossoblu a giocare oltre 50 partite. Sartori è al lavoro per accontentare il suo allenatore e, secondo quanto riportato dal portale, nella lista del ds è presente anche un giocatore viola. Tra i profili che il Bologna sta seguendo per rinforzare il suo centrocampo infatti ci sono quelli di Hans Nicolussi Caviglia del Venezia e di Rolando Mandragora della Fiorentina.

Mandragora è il preferito dell’ex tecnico della Fiorentina

Italiano ha già lavorato in viola con Mandragora e preferirebbe il 28enne per una questione tecnica, ma anche perché conosce già il suo credo calcistico e impiegherebbe meno tempo ad adattarsi ai meccanismi del suo gioco. Il problema è che l'ex Torino sta trattando il rinnovo con la società gigliata e si aspetta uno stipendio intorno a 1,8 milioni di euro a stagione. Per gli emiliani questa cifra è ritenuta troppo alta, visto che Riccardo Orsolini, ovvero il più talentuoso della squadra, ne percepisce 2 annui.

Il vero obiettivo del Bologna è un altro

Diversa invece la situazione relativa a Nicolussi Caviglia invece, che in questo momento milita in una squadra che partecipa al campionato di Serie B e per questo porterebbe ad un esborso economico minore: nel 2024-2025 aveva uno stipendio che prevedeva un salario di 200mila euro a stagione e si accontenterebbe di un ingaggio minore rispetto a quello del napoletano. Resta però sempre da capire come si evolveranno le cose negli ultimi giorni di mercato, con sorprese che non sono da escludere.