Il procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi ha parlato così a Lady Radio: “Pioli ieri non sarebbe passato, perché non aveva quel pizzico di fortuna che sta avendo ultimamente Vanoli. Questa è l'unica buona notizia, non riesco a trovarne altre in una serata in cui ognuno ha avuto le sue colpe. Anche De Gea, che è stato tra i migliori al mondo ma ieri ha sbagliato. Sono andati male anche Comuzzo e Dodo. Tutte le squadre sbagliano, guardate i gol presi da Juve e Inter in Champions, però noi sbagliamo un po' troppo. Comunque, vista l'annata drammatica, prendiamo il risultato finale”.

“Sono felice per Palladino”

Poi ha aggiunto: “Quando venne alla Fiorentina Palladino era il miglior allenatore che quella dirigenza potesse prendere. Ha fatto molto bene a Firenze e sono davvero contento per la storica rimonta compiuta col Borussia Dortmund, ha una grande squadre e la sta facendo funzionare alla grande. Il problema suo era con Pradè, non certo con altri. Tornando ad oggi, fare tanti discorsi sull'anno prossimo serve a poco. Deve finire questo maledetto campionato e poi quel poco di buono che c'è rimasto potremo prenderlo per l'anno prossimo”.

“Vanoli non ha colpe"

Infine su Vanoli: “L'allenatore non può prevedere gli errori dei singoli. Se De Gea prende quel gol, se Comuzzo non sa marcare, cosa può farci l'allenatore? A tutti quelli che chiedono la pulizia totale dico di stare calmi: ora deve finire la stagione, poi ci penserà Paratici. Non vorrete mica che tenga tutti questi calciatori?”.