A TMW Radio ha parlato Francesco Flachi, ex attaccante viola, che ha parlato di Fiorentina e del momento di forma dei ragazzi allenati da Raffaele Palladino. Queste le sue parole:

"Quando vinci otto partite di fila è una grande cosa. A Firenze non siamo abituati a certi risultati, ma vanno anche analizzate certe vittorie. La realtà della Viola per me è questa. Le partenze flop di alcune ti hanno permesso di essere davanti, ora è entrata in crisi e ti fa capire che qualcuno ha perso di umiltà. Palladino forse ha sbagliato nel gestire lo spogliatoio. Monza è una cosa, Firenze è un'altra. Doveva gestire anche meglio le partite.

Per me la Fiorentina è in difficoltà mentalmente, devono essere bravi i giocatori a tirare fuori tutte le negatività. Ma chi c'è con così grande personalità da farlo lì dentro? Perché certe cose vanno risolte o rischi di cancellare tutto. E domenica c'è una partita difficile, se non vinci si creeranno delle situazioni particolari. Si deve trovare la soluzione per ritrovare certe motivazioni".