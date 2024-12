Runjaić: "Nel primo tempo non siamo stati all'altezza ma poi abbiamo reagito e abbiamo fatto punti contro una gran bella Fiorentina"

In sala stampa le parole del tecnico dell'Udinese Runjaić dopo la vittoria sulla Fiorentina:

"Una bella vittoria contro una gran bella squadra, era difficile e sono punti pesantissimi per noi. Ci siamo fatti un bel regalo di Natale, per noi, per il club e i tifosi. Sono felice, pensiamo alla nostra ultima partita dell'anno ora. Abbiamo una bella occasione per chiudere alla grande in casa, è stato un anno difficile per i tifosi per cui spero che ci sia grande supporto.

Il calcio è imprevedibile, oggi dopo un primo tempo brutto, che non mi è piaciuto, abbiamo reagito con una grande ripresa. E' indifferente per noi giocare in casa o in trasferta ma c'è un livello di prestazione da mantenere".