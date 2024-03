Niente minutaggio stavolta per Jack Bonaventura, che ha visto i propri compagni battere per 2-0 l'Ecuador in amichevole a New York. Una bella prestazione da parte dell'Italia, che ha aperto le marcature grazie ad uno splendido gol di Pellegrini da fuori area. Il raddoppio è arrivato all'ultimo minuto di recupero, grazie ad un bel pallonetto di Barella, lanciato in contropiede.