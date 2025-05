Intervistato da Sky Sport, Edoardo Bove ha fatto un bilancio della stagione appena conclusa: “Quest'anno è stato particolare, ho seguito la squadra da un altro punto di vista. La gioia è differente ma comunque enorme, ci tenevo tanto che la Fiorentina andasse in Conference. Era un obiettivo che avevamo, il modo in cui lo abbiamo raggiunto aumenta ancora di più l'entusiasmo. Per il campionato che abbiamo fatto meritavamo come minimo di entrare in Conference, se non di più”.

Poi ha aggiunto: “Il campionato è stato lungo e abbiamo perso dei punti per strada. Siamo pronti comunque per giocare di nuovo la Conference e vincerla, perché sappiamo quanto conta per la gente di Firenze”.

“Sono fiducioso per il mio futuro”

Infine Bove ha parlato della sua situazione: "Devo fare altri accertamenti che mi faranno capire meglio cosa potrò fare in futuro. Ovviamente spero che vadano bene e che possa tornare a giocare a calcio, comunque dopo un periodo difficile adesso sono più ottimista e proiettato al futuro con positività".