Pablo Marì verso l'Arabia. Lo spagnolo è il prescelto di Simone Inzaghi per il suo Al-Hilal

Il difensore spagnolo Pablo Marì, giunto a Firenze appena un anno fa durante la gestione Palladino, è arrivato dal Monza come luogotenente dell'ex tecnico viola e come leader della difesa a 3. Lo spagnolo ha cominciato l'avventura in riva all'Arno da titolare inamovibile, per poi perdere sempre di più il posto nelle gerarchie.

Qualcuno di troppo là dietro…

Con l'abbandono della difesa a tre sono troppi i difensori centrali nella rosa viola; con un ingaggio pesante e poca futuribilità la società gigliata ha deciso che il primo da tagliare doveva essere lui. Così negli ultimi giorni si sono susseguite diverse voci su alcuni interessamenti verso il difensore ex Arsenal.

La destinazione araba

Gianluca Di Marzio rivela, attraverso il proprio account Instagram, di un nuovo interessamento, che stavolta sembra essere molot forte. Il noto giornalista ha svelato che il centrale sarebbe nel mirino della squadra araba dell'Al-Hilal, allenata da Simone Inzaghi. La Fiorentina ha aperto al suo trasferimento e l'operazione non sembra essere troppo complicata.