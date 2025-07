Alfredo Pedullà, sul suo canale YouTube, ha fatto il punto della situazione sul mercato relativo a Moise Kean, la cui clausola tiene ancora in bilico la Fiorentina che aspetta solo la decisione del suo bomber. Queste le sue parole.

“Se pensiamo a Moise Kean, pensiamo a una clessidra: da domani mancheranno due giorni per la chiusura della sua clausola, dopodiché ci sarà solo libertà, la libertà di fare una cifra. Dopo che l'Al-Qadsiah ha virato su Retegui, e a me non risulta nessun contatto tra Fiorentina e Al-Hilal, vedremo se arriverà una telefonata dell'ultimo momento perché gli arabi sono disperati, ma mi risulta che la Fiorentina voglia rinnovare a tutti i costi il giocatore. Sempre la Fiorentina farà poi altri due o tre innesti, che andrebbero ad arricchire una rosa già interessante”. Ha aggiunto poi, su Dodô: “Non mi risultano contatti tra lui e la Juve”.