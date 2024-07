Martorelli: "Gudmundsson ha una situazione molto particolare, non so se gli impedisca di fare un salto di qualità"

Obiettivo di mercato della Fiorentina a gennaio e a inizio estate, adesso per Albert Gudmundsson ci sono ancora tante voci su un eventuale trasferimento, in particolare l'interesse dell'Inter. A tal proposito, il procuratore Giocondo Martorelli mette in evidenza un possibile problema.

“Situazione particolare, non so se…”

Ecco cosa ha detto a Tuttomercatoweb.com: “Non dimentichiamoci che Gudmundsson ha una situazione decisamente particolare a livello personale. Non so se questo possa impedirgli di fare un salto di qualità nel mercato, adesso. Chiaramente Gilardino sarebbe contento se rimanesse”.