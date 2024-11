Accordo raggiunto: il giovane Martinelli rinnova con la Fiorentina. E i viola vogliono promuoverlo quanto prima a vice De Gea

Il giovane portiere della Fiorentina, classe 2006, Tommaso Martinelli, è in procinto di firmare un nuovo contratto che lo legherà al club viola fino al 2029, allungando in questo modo l'accordo che, attualmente, vede la sua scadenza nel giugno 2026. La notizia la riporta il Corriere Fiorentino.

Nuova opportunità

Martinelli è un patrimonio tecnico che la Fiorentina intende tutelare al meglio, magari concedendogli una nuova opportunità in Coppa Italia. Il prossimo 4 dicembre è in programma la gara valida per gli ottavi di finale contro l’Empoli e lui potrebbe essere schierato a difesa della porta gigliata.

Promozione a vice De Gea

Quanto prima la Fiorentina lo promuoverà a vice De Gea liberando Terracciano. Un discorso che verrà rimandato a fine stagione, quando per il portiere campano potrebbero arrivare nuove opportunità di mercato.