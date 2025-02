La Fiorentina contro il Como si fa scappare l'occasione per staccare Milan e Bologna. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Fiorentina-Como si è appena conclusa con la sconfitta dei viola contro i lariani per 2-0.

La cronaca della gara

I viola nel primo tempo non trovano mai il modo di esprimere il loro gioco e incassano al 47' il gol dell'1-0 in contropiede di Diao. La Fiorentina gioca meglio nel secondo tempo, ma al 66' Nico Paz calca e il pallone va sotto il sette per il raddoppio degli avversari. Nei restanti minuti di gara i padroni di casa non riaprono la gara e alla fine la spunta il Como.

Come cambia la classifica

La Fiorentina allenata da Palladino resta al sesto posto a 42 con il Milan e il Bologna alle calcagna a una sola distanza ed entrambe con una partita in meno, mentre il Como guidato da Fabregas sale a 25 agguantando il Cagliari.

La NUOVA classifica di Serie A: Napoli 56, Inter 54, Atalanta 51, Lazio 46, Juventus 43, Fiorentina 42, Milan* 41, Bologna* 41, Roma 34, Udinese 30, Torino 28, Genoa 27, Como 25, Cagliari 25, Lecce 24, Verona 23, Empoli 21, Parma 20, Venezia 16, Monza 13.