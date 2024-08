Alla vigilia del playoff di andata di Conference League contro la Puskas Academy, ha parlato il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino: “C'è emozione per la mia prima partita europea. Domani dovremo essere concentrati, è un appuntamento importante per noi e lo abbiamo preparato nel migliore dei modi. Siamo pronti, ho visto un bell'atteggiamento da parte di tutti. Per noi la Conference è una competizione importante, ci teniamo a onorarla e andare avanti. L'Europa porta entusiasmo, lo abbiamo visto gli anni scorsi".

Sulla Puskas Academy: "E' una squadra temibile, attualmente prima in campionato che prende pochissimi gol. Li abbiamo studiati molto, giocano basse e ripartono molto bene. Le insidie ci sono come in tutte le partite, ma noi vogliamo vincere e convincere. La gara di domani andrà giocata anche con la consapevolezza che ci sarà un ritorno in trasferta da affrontare".

Sul doppio impegno: “Cambia semplicemente che non abbiamo la settimana intera, quindi dobbiamo lavorare su tre giorni anziché su sei. Per il resto la preparazione alla partita è la stessa, dobbiamo essere onorati di avere così tanti impegni. Chiaramente al momento, non avendo la rosa intera a disposizione, sarà compito mio e dello staff gestire le energie nel modo migliore possibile. Gli allenamenti mi servono per capire chi è in grado di scendere in campo".

Sul modulo: “Questa squadra è abituata a giocare a quattro e può farlo tranquillamente, ma in ritiro abbiamo preparato la difesa a tre e per adesso andiamo avanti così. Anche la società sta lavorando per costruire una rosa che giochi a tre, non bisogna cambiare solo perché a Parma ci sono state delle difficoltà. A mercato chiuso lavoreremo sicuramente meglio, ancora mancano tanti tasselli”.