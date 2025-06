L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Francesco Flachi è intervenuto a Radio Bruno Toscana partendo dall'attacco viola: “Non so se Dzeko sia un'alternativa. Sicuramente ha una certa età, però è un giocatore prestigioso a livello internazionale. Non è poco. Ho anche qualche dubbio che rimanga insieme a Kean. E se poi Kean dovesse essere venduto? Chissà, non so se sia pura riserva Dzeko”.

Su Gudmundsson: “A meno che non ci sia un'alternativa forte già pronta per essere acquistata, io vorrei rimanesse a Firenze. Privarsi così a cuor leggero di un giocatore così importante… non so. In questo momento qui soprattutto, per la piazza di Firenze, è pesante. A meno che la società non abbia pronto un nome importante. Ci potrebbero essere delle situazioni di disagio che mi auguro non arrivino grazie a soluzioni giuste”.

Sulla situazione Dodô: “Mi preoccupa assolutamente. Anche perché è anche uomo spogliatoio. So che ci sono state delle incomprensioni, ma si potrebbe tranquillamente tornare a tavolino e provare a continuare insieme. Ci sono tante dinamiche che non conosciamo. Per quello che abbiamo visto, è una perdita importante. E servirebbe un altro giocatore forte per sostituirlo. E comunque non capisco bene neanche la comunicazione dei giocatori, molto misteriosa. Per rispetto della gente, dovrebbe anche andare a dire i motivi delle proprie scelte”.