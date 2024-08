Dopo Palladino, anche Galloppa si confronta con il Grosseto... e vince. Successo in amichevole al Viola Park per la Fiorentina Primavera

A inizio settimana la Fiorentina ha disputato un'amichevole contro il Grosseto allo stadio Zecchini, vinta per 2-7 dalla squadra di Palladino. I biancorossi, oggi, hanno affrontato anche la Primavera viola in trasferta al Viola Park. Per i ragazzi di Galloppa è arrivato il successo, a meno di due settimane di distanza dalla Supercoppa contro il Sassuolo.

La Primavera batte il Grosseto

Partono meglio gli ospiti con Sabelli e Mobilio che raccolgono un buon doppio vantaggio per il Grosseto. Dall'ora di gioco arriva la reazione viola: prima Keita dimezza lo svantaggio con una botta da fuori, poi Presta e Spaggiari firmano la rimonta negli ultimi dieci minuti di partita, per il 3-2 finale. Buoni segnali per la Primavera.