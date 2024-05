De Ketelaere: "Il Club Brugge avrà bisogno dei tifosi per battere la Fiorentina, rendete questa serata fantastica"

Prima di arrivare a giocare in Italia, Charles De Ketelaere faceva parte del Club Brugge, squadra nella quale si è messo in grande evidenza. L'attaccante dell'Atalanta (ma di proprietà del Milan) questa sera vedrà la partita contro la Fiorentina in TV.

"Vorrei augurare a tutta la famiglia blunera tanto coraggio per questa storica semifinale - ha detto - La guarderò dall'Italia perché giochiamo solo giovedì sera. Sostenitori, la squadra avrà bisogno di voi, quindi rendete questa serata fantastica!”.

Il messaggio del giocatore belga è stato pubblicato dal quotidiano Het Laaste Nieuws.