Ferrari: "Kean ci ha chiesto la clausola, vale sia per l'estero che per l'Italia. Con Palladino siamo d'accordo su tutto"

Il dg della Fiorentina Alessandro Ferrari è intervenuto a Sky Sport prima della gara dei viola in Conference League a Cipro: “Ci voleva un po' di pazienza, abbiamo avuto tante novità ma eravamo e siamo molto convinti che questo sia un gruppo unito capace di darci soddisfazioni”.

La clausola di Kean

Poi parla della clausola di Kean: “L'operazione noi la volevamo fare in ogni caso, non è una condizione che noi amiamo ma dall'altra parte c'era questa convinzione, quindi abbiamo cercato il modo adeguato per farla. E' stata messa perché lui voleva questa garanzia, sia economica sia tecnica sul fatto che noi lo volessimo a ogni costo. Sarà lui poi a dircelo nel momento in cui vorrà attivarla con un altro club. La clausola in questione vale sia per l'estero che sia per l'Italia”.

E con Palladino…

E aggiunge: “Noi abbiamo fatto tutto quanto di comune accordo con Palladino”.