Palladino: "Bugie assurde raccontate sulla squadra nell'ultimo mese, una soddisfazione che meritavamo. Beltran è il massimo"

L'allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, dopo la vittoria della squadra contro la Lazio, è stato intervistato da DAZN.

In primo luogo ha parlato dell'abbraccio di Dodo arrivato dopo la rete realizzata da Beltran: “In quell'abbraccio - ha detto - ma in tutta la prestazione, c'è la voglia di un grande gruppo di dimostrare che sono state scritte bugie assurde nell'ultimo mese, sul fatto che questo è un gruppo non unito e coese. Questa vittoria la dedichiamo a noi stessi. I risultati indubbiamente non sono arrivati, ma questa squadra è fantastica, lavora tutti i giorni, gioca insieme, vince e perde insieme”.

Su Beltran: “E' il massimo, Lucas è adattato in quella posizione, ma è fantastico, un jolly, è duttile e in qualsiasi posizione lo metti dà il massimo. Ha uno spirito argentino che lo spinge. Mi è piaciuto molto, ha fatto una grande prestazione. Non è un centravanti, è un sottopunta, un trequartista, una mezz'ala”.

Su Folorunsho: “Perdendo Bove, abbiamo perso caratteristiche importanti che abbiamo trovato in Micheal. Ci ha dato grande energia e grande spessore fisico. Mi piace la sua duttilità, ci serviva ed è stato importantissimo, ma faccio i complimenti a tutta la squadra. Questo è lo spirito che mi piace vedere e che voglio vedere fino a fine campionato. Si meritava questa soddisfazione”.