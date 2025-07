Quale futuro per Richardson e Ndour? La Fiorentina attende il parere di Pioli per muoversi sul mercato

La questione Kean prima di tutto il resto, e ci mancherebbe. Ma in casa Fiorentina sono tanti i fronti da tenere sotto controllo, tanto in entrata quanto in uscita. A tal proposito, nel processione di formazione del nuovo centrocampo viola, ci sono due calciatori che dovranno essere sottoposti a valutazioni.

Parola a Pioli

Stiamo parlando di Cher Ndour e Amir Richardson che, secondo quanto riporta TMW, al momento non sono certi di una permanenza nella rosa della Fiorentina. Fondamentale sarà il parere di Stefano Pioli che, dopo averli osservati nelle prime settimane di ritiro, si esprimerà sul loro futuro. Da capire se potranno rimanere entrambi, oppure se il club cederà uno dei due in prestito andando alla ricerca di un sostituto.