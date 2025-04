Finché l'avversario si chiama Celje va bene (quasi) tutto, se poi il risultato sorride passa tutto in cavalleria ma gli interpreti del 3-5-2 visto in Slovenia non hanno certo entusiasmato, specialmente quelli delle fasce. Totalmente fuori contesto Moreno, un po' meglio Folorunsho che quantomeno ha più gamba e conoscenza del reparto. Anzi, secondo La Nazione, l'ex Napoli è proprio ufficialmente il jolly di Palladino. Era arrivato per rimpiazzare Bove, da mezzala allargata ma di fatto è diventato un tuttofare, complice anche il cambio modulo.

A Celje si è disimpegnato prima a sinistra e poi a destra e dovrà anche rifarlo giovedì prossimo. Per l'ultimo mese di stagione invece toccherà a Dodˆo sottoporsi al tour de force: il brasiliano è stato un intoccabile in questa stagione ma il vuoto alle sue spalle si fa sentire eccome.