Ne ha combinate diverse in questa stagione al Lens, M'Bala Nzola che proprio ieri rientrava in gruppo dopo l'esclusione per un ritardo all'allenamento, con conseguente retrocessione nella squadra riserve. Il tecnico Still però gli ha concesso solo gli ultimi 13 minuti del match casalingo con il Reims: l'ex viola è entrato sullo 0-1, in una partita dominata dai suoi, ma poi finita addirittura 0-2. Per Nzola il destino è sempre più quello di tornare a Firenze di rientro dal prestito.