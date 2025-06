La fase di attesa e pseudo-stallo che deve vivere la Fiorentina in questi giorni rallenta sicuramente le operazioni relative al mercato e la valutazioni sulla rosa, aprendo possibili scenari delicati. La Gazzetta dello Sport ad esempio, racconta dell'interesse duplice dalla capitale per i due esterni mancini: la Roma di Gasperini per Gosens e la Lazio di Sarri per Parisi. Il tedesco in particolare è stato appena riscattato e pare difficile ipotizzarne una partenza, discorso diverso invece per il classe 2000.

E questo anche perché a Firenze tornerà Niccolò Fortini, reduce da un'ottima annata alla Juve Stabia in Serie B: la Fiorentina vorrebbe puntarci fin da subito, alternandolo al tedesco. Da capire poi se da esterno a tutta fascia, il suo ruolo migliore, o se da terzino.