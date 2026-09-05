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La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera: Andreazzoli ritrova Croci un esordio assoluto davanti

Redazione /
Federico Croci
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Poco più di mezz'ora e la Fiorentina Primavera sarà di scena a Genova per la terza giornata del suo campionato, in casa dei rossoblù. Andreazzoli ritrova Federico Croci, di rientro dopo gli impegni con la Nazionale: il classe 2010 dovrebbe partire dalla fascia sinistra, come esterno piuttosto offensivo. 

Un esordio assoluto

In attacco esordio assoluto per Pietropaolo. In panchina invece Perrotti, insieme ad Egharevba, anche lui tornato a disposizione dopo la Nazionale. Questo l'undici ufficiale viola:

Magalotti; Corduneanu, Turnone (C), Boskovic, Ademi; Mazzeo, Bonanno, Bianchini, Croci; Pietropaolo, Jallow.

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