La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera: Andreazzoli ritrova Croci un esordio assoluto davanti
Poco più di mezz'ora e la Fiorentina Primavera sarà di scena a Genova per la terza giornata del suo campionato, in casa dei rossoblù. Andreazzoli ritrova Federico Croci, di rientro dopo gli impegni con la Nazionale: il classe 2010 dovrebbe partire dalla fascia sinistra, come esterno piuttosto offensivo.
Un esordio assoluto
In attacco esordio assoluto per Pietropaolo. In panchina invece Perrotti, insieme ad Egharevba, anche lui tornato a disposizione dopo la Nazionale. Questo l'undici ufficiale viola:
Magalotti; Corduneanu, Turnone (C), Boskovic, Ademi; Mazzeo, Bonanno, Bianchini, Croci; Pietropaolo, Jallow.
💬 Commenti