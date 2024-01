Restyling 'Franchi', spunta l'idea di uno sponsor per coprire i cinque milioni mancanti per il 'Padovani': i dettagli

Si torna a parlare della questione legata al restyling del ‘Franchi’. Data la volontà della Fiorentina di non sborsare i 4,4 milioni che ancora mancano per l’ammodernamento del ‘Padovani’, ovvero l'impianto per il quale il Comune di Firenze ha già messo a disposizione i primi 10 milioni per i lavori di adeguamento, sembra esserci l'idea direttamente da Palazzo Vecchio di portare a uno sponsor per coprire i fondi necessari per omologarlo alla Serie A. Questa è l'ipotesi riferita dal Corriere Fiorentino di oggi.

Viene infatti specificato che se la Fiorentina si trasferisse al ‘Padovani’, infatti, il nome che potrebbe essere dato dallo sponsor allo stadio garantirebbe di finanziare l’opera, senza che la società viola vada così a investire un centesimo. Così è stato fatto anche a Cagliari per l’arena provvisoria accanto al Sant’Elia. In tal caso la sponsorizzazione si verificherebbe se tutte le parti in causa si trovassero di comune accordo e formalizzassero così l’intesa. Staremo a vedere, anche perché ancora rimarrebbe da capire dove giocherà la Fiorentina i primi cinque mesi della prossima stagione, prima che il ‘Padovani’ sia pronto. Su questo fronte sono attese novità.