La FORMAZIONE ufficiale della Fiorentina contro il Bolton: Ikoné si prende la fascia destra, davanti confermato Kean. Comuzzo in difesa

Sono state da poco diramate le formazioni ufficiali di Bolton-Fiorentina, amichevole che comincerà a brevissimo al Macron Stadium.

Mister Palladino schiera tra i pali Terracciano, con Comuzzo, Ranieri e Biraghi a comporre il terzetto di difesa. Ancora niente da fare per Pongracic dal primo minuto (però è in panchina). Ikoné e Fortini esterni a tutta fascia, con Bianco e Barak in mezzo al campo. Brekalo e Caprini trequartisti alle spalle del confermato Kean.

FIORENTINA (3-4-2-1): Terracciano; Comuzzo, Ranieri, Biraghi; Ikoné, Barak, Bianco, Fortini; Brekalo, Caprini; Kean. All.: Palladino.

A disp.: Christensen, Martinelli, Kayode, Dodô, Pongracic, Baroncelli, Kouadio, Krastev, Parisi, Amatucci, Mandragora, Sottil, Munteanu, Rubino, Kouame.

Bolton (3-5-2): Baxter; R. Santos, Toal, Forrester; Dacres-Cogley, Thomason, Sheehan, Lolos, Conway; Adeboyejo, Collins. All.: Evatt.