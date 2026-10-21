Paolillo: "All'Inter manca la quadra in difesa. Fiorentina, alla lunga i valori verranno fuori"

Ernesto Paolillo, ex dirigente dell'Inter, ha parlato a Radio Bruno nel corso del Pentasport in vista della sfida di domenica tra la Fiorentina e i nerazzurri.

Manca solidità ai nerazzurri

"I problemi sono che la squadra si sta assestando. E' diversa dall'anno scorso e deve trovare ancora la quadra in difesa: niente è ancora solido come l'anno scorso. La qualità dei giocatori c'è, ma lo schema difensivo non ancora. Quest'anno sarà un campionato duro, con due rivali molto forti come Como e Roma".

Ottimismo per la ripresa viola

"Non pensavo ad un avvio così complicato, gli acquisti sono stati fatti. Mi aspetto onestamente che recuperi in fretta, perché le basi della squadra ci sono e non sono così pessimista. La rivoluzione andava fatta, è in un periodo di transizione, ma penso positivo. Vedere questi risultati dopo il mercato fatto è un grande dispiacere, sono francamente convinto che quest'anno non abbiano operato così male. E' una situazione che non riesco a capire. Penso che alla lunga i valori vengano fuori".