La Nazionale U17 si tinge di viola: il CT Favo convoca 5 giovani della Fiorentina per il Torneo dei Gironi

Dopo essersi qualificata alla fase élite dell'Europeo chiudendo al 2° posto il Gruppo 11 della prima fase di qualificazione, la Nazionale italiana U17 torna in campo per il consueto appuntamento annuale con il Torneo dei Gironi, in programma da venerdì 24 a domenica 26 novembre a Novarello.

Sono 60 i calciatori convocati dal tecnico Massimiliano Favo, che verranno suddivisi in tre squadre da 20 elementi ciascuna (Nazionale Under 17, Rappresentativa A e Rappresentativa B) prima di affrontarsi in un torneo amichevole. Per la Fiorentina ben cinque i ragazzi convocati: Brando Dolfi Davide Atzeni, Diego Pisani, Carlo Evangelista e Stefano Maiorana.