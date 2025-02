Un autogol di Biraghi regala la vittoria al Bologna di Italiano che si avvicina alla Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è appena concluso l'anticipo del venerdì sera tra Bologna e Torino con la vittoria dei rossoblù per 3-2 , in cui l'ex giocatore della Fiorentina Cristiano Biraghi, ceduto in prestito a gennaio dal club viola, si è reso protagonista in negativo per i granata.

La cronaca della gara

Per i padroni di casa apre le danze al 20' Ndoye servito da Pobega, ma al 38' Vlasic scaglia in porta il pallone del pareggio per i granata. Al 65' il Torino si porta avanti con un gol di Elmas dopo una grande giocata in area, ma al 70' per il Bologna segna dal dischetto ancora Ndoye in seguito ad un rigore causato da un fallo in area di Casadei su Pobega. Poi al 90' l'episodio chiave: Castro prova la conclusione e l'ex capitano della Fiorentina Biraghi, dopo 9 minuti dal suo ingresso, devia il pallone nella porta difesa da Milinkovic-Savic consegnando la vittoria ai felsinei.

Come cambia la classifica

Il Bologna guidato dall'ex tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano con questa vittoria sale a quota 41, a un passo dai viola, mentre il Torino allenato da Paolo Vanoli resta a 27.

La NUOVA classifica di Serie A: Napoli 55, Inter 54, Atalanta 50, Lazio 45, Juventus 43, Fiorentina 42, Bologna* 41, Milan* 38,Roma 34, Udinese 30, Torino 27, Genoa 26, Cagliari 24, Lecce 24, Verona 23, Como 22, Empoli 21, Parma 20, Venezia 16, Monza 13.