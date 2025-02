Fabregas: "Domenica sarà difficile, la Fiorentina mi piace e me l'aspetto offensiva. Ecco la situazione degli indisponibili. Ikoné..."

In vista della gara di domenica contro la Fiorentina, l'allenatore del Como Cesc Fabregas è intervenuto in conferenza stampa: “Ci aspetta una partita molto difficile. Il risultato può non arrivare anche quando fai tutto bene, quindi dobbiamo spingerci oltre. Van der Brempt starà fuori per un po', perdo un giocatore che mi piace molto. Alberto Moreno? Non ho rischiato, sarebbe potuto tornare ma meglio non avere fretta. Kempf invece potrebbe esserci, valuterò domani. Dele Alli? Inizia lunedì a lavorare in gruppo”.

“Mi piace la Fiorentina. Contro di noi mi aspetto una squadra offensiva”

Sulla Fiorentina: “Mi piace, mi aspetto che sarà una partita bella da vedere. A gennaio ha preso ottimi giocatori di grande talento, aggiunti ad altri già di buon livello. Ultimamente è diversa, ha più qualità. Domenica mi aspetto una versione più offensiva, come nella parte finale contro l'Inter. Kean? All'andata, tolto il gol subito, la mia difesa si comportò bene con lui contenendolo in più situazioni”.

“Ikoné è forte, ma deve adattarsi al Como. Domenica…”

Sull'ex della sfida Ikoné: “Credo molto in lui, è forte. Al Como ci sono dinamiche diverse rispetto alla Fiorentina, si deve quindi adattare a come giochiamo. Domenica c'è, vedremo se dall'inizio o in panchina”.